В полиции раскрыли жуткие подробности нападения на Балуха

В полиции рассказали подробности нападения на Балуха / "Громадське" / Courtesy Photo

Сегодня правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на крымского активиста и бывшего заключенного Владимира Балуха. Предполагаемім преступником оказался киевлянин 1988 года рождения.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции 18 сентября.

Отмечается, что конфликт у задержанного с активистом произошел на бытовой почве.

По данным полиции, 7 сентября мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. В тот вечер Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане Казак. Около полуночи он вышел из заведения и направился в ресторан Edem.

"Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь", - говорится в сообщении.

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Утром Балуха доставили в больницу.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого", - говорится в сообщении.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Нападение на Балуха - что было ранее: