В Раде назвали условие досрочного введения локдауна

По прогнозам, декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса в сутки.
В том случае, если ситуация с опасным коронавирусом будет стремительно ухудшаться, в Украине полный локдаун запросто могут ввести раньше, чем 8 января. Правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения.
Об этом в эфире Право на владу заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. По словам нардепа, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса на сутки.
"Никто не говорит, что это (усиление карантина - ред.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение (заболеваемости - ред.), никуда мы от этого не денемся", - подчеркнул Радуцкий.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с намерением правительства не допустить второй волны COVID-19 в Украине, власти установят новый жесткий карантин на территории страны, который продлится с 8 по 24 января.
- Источники в Кабмине и Офисе президента 3 декабря сообщали, что во время усиленных противоэпидемиологических мер в январе власти не планируют существенно ограничивать работу общественного транспорта.
- При этом глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что работу пассажирских перевозок нужно серьезно ограничить и оставить только служебный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу.