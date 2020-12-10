В Раде назвали условие досрочного введения локдауна

Радуцкий назвал условие досрочного введения локдауна / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

В том случае, если ситуация с опасным коронавирусом будет стремительно ухудшаться, в Украине полный локдаун запросто могут ввести раньше, чем 8 января. Правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения.

Об этом в эфире Право на владу заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. По словам нардепа, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса на сутки.

"Никто не говорит, что это (усиление карантина - ред.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение (заболеваемости - ред.), никуда мы от этого не денемся", - подчеркнул Радуцкий.