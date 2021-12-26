В Раде предложили вернуть Кубань Украине, в Госдуме закатили истерику

Кубань хотят вернуть в состав Украины / УНИАН

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко объявил о начале процесса возвращения Кубани в состав Украины.

Как написал он в своем Telegram-канале, Украина начал этот процесс маленькими, но уверенными шагами.

Гончаренко отметил, что подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

На инициативу украинских политиков уже отреагировали в РФ. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов назвал заявление Гончаренко "чушью собачьей", сообщает радиостанция Говорит Москва.

"Они перепились перед Новым годом и придумывают всякую ерунду. Мне кажется, это никак не нужно воспринимать. У них ни Краснодарского края, ни Крыма, ничего не будет", — заявил Чернышов.

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Напомним, ранее в Раде создали межфракционное депутатское объединение "Кубань", которое займется возвращением в культурное поле украинских этнических территорий.

Инициаторы ставят целью разработку политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь - Кубани.

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