В разведке РФ припугнули Украину грузинским сценарием 2008 года

США и ЕС укрепляет у Киева "чувство вседозволенности и безнаказанности", решили в СВР РФ.
В Службе внешней разведки России заявили о схожести ситуации вокруг Украины с той, которая разворачивалась перед нападением РФ на Грузию в 2008 году.
Как подчеркнули в СВР России, такая ситуация якобы инспирируется Западом, сообщают росСМИ.
"Провокационная политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности, подобное было в Грузии перед августом 2008 года. Тогда [президент Грузии] Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - заявляют в СВР страны-агрессора.
Там также заявили, что Госдепартамент США распространяет ложную информацию о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину, для чего сосредотачивает военный контингент на границах.
В СВР РФ уверены: "вашингтонские чиновники" намеренно "запугивают" предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев, а в действительности подобных планов у российской стороны якобы нет.
"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города... Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", — отметили в заявлении.
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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.
"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.
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