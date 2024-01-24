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В РФ много военной инфраструктуры Украина разрушает собственным оружием - Данилов

Дмитрий Видоменко
24 января 2024, 08:16
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России очень много объектов военной инфраструктуры уничтожается именно украинским оружием.
Данилов, беспилотник
Данилов, беспилотник / Коллаж Главред, фото UKRSPECSYSTEMS и УНИАН

На территории страны-агрессора РФ очень много объектов военной инфраструктуры уничтожается с помощью оружия украинского производства. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

"Очень много сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры на России именно нашим родным оружием. На сегодня для нас уже условно 1000 километров — это не какое-то далекое расстояние, чтобы мы не могли туда проникнуть", — сказал он.

По словам Данилова, ПВО врага не всегда может отреагировать на угрозу.

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"Мы очень гордимся нашими оборонными достижениями. Хочу напомнить, что мы уже очень много полезного дела сделали, уничтожая врага не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в городе, где родился современный фюрер, по фамилии Путин (в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге - Главред), и в других городах", — сказал он.

Украинские спецоперации в стране-агрессоре РФ:

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в ночь на 18 января - при помощи дронов была атакована нефтебаза в Ленинградской области РФ. Есть подтверждение попадания по целям.

Также в Украине впервые в истории произошла воздушная битва между российским и украинским дроном. Об этом рассказали и показали в Telegram-канале WarArchive. Битва беспилотников, в которой победил коптер защитников Украины, состоялась возле поселка Невельское Донецкой области.

Помимо прочего, Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны. Многое зависит от характеристик аппарата. Рынок серьезно разогнался и может делать больше, чем на то предусмотрено средств. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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СНБО Алексей Данилов война России и Украины
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