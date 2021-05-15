В РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука

За действиями Кремля стоит глубокая патология, убежден Глеб Павловский.
Российский политолог Глеб Павловский прокомментировал вероятную реакцию президента РФ Владимира Путина на арест его кума, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, хозяин Кремля может пойти на новую военную эскалацию на границе РФ с Украиной.
"Здесь нет никакой большой тайны, Путин будет готовить, я думаю, сейчас готовит второе издание той мобилизации, которую мы недавно наблюдали: военно-технической, стратегической мобилизации", - предположил он.
Политолог также считает, что действия Путина можно охарактеризовать, как "патология".
"Почему для России так важна Украина, если она не готова ее оккупировать? А если Россия ее оккупирует, что она будет с ней делать? Совершенно непонятно. Это будет крах именно российской системы, а не украинской в первую очередь", - добавил Павловский.
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Дело Виктора Медведчука:
- Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".