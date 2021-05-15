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В РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука

15 мая 2021, 20:34
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За действиями Кремля стоит глубокая патология, убежден Глеб Павловский.

Павловский оценил ситуацию вокруг ареста Медведчука
Виктор Медведчук и Владимир Путин / kremlin.ru

Российский политолог Глеб Павловский прокомментировал вероятную реакцию президента РФ Владимира Путина на арест его кума, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, хозяин Кремля может пойти на новую военную эскалацию на границе РФ с Украиной.

"Здесь нет никакой большой тайны, Путин будет готовить, я думаю, сейчас готовит второе издание той мобилизации, которую мы недавно наблюдали: военно-технической, стратегической мобилизации", - предположил он.

Политолог также считает, что действия Путина можно охарактеризовать, как "патология".

"Почему для России так важна Украина, если она не готова ее оккупировать? А если Россия ее оккупирует, что она будет с ней делать? Совершенно непонятно. Это будет крах именно российской системы, а не украинской в первую очередь", - добавил Павловский.

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Дело Виктора Медведчука:

  • Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
  • 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
  • Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
  • Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".
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