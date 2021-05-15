В РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука

Виктор Медведчук и Владимир Путин / kremlin.ru

Российский политолог Глеб Павловский прокомментировал вероятную реакцию президента РФ Владимира Путина на арест его кума, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, хозяин Кремля может пойти на новую военную эскалацию на границе РФ с Украиной.

"Здесь нет никакой большой тайны, Путин будет готовить, я думаю, сейчас готовит второе издание той мобилизации, которую мы недавно наблюдали: военно-технической, стратегической мобилизации", - предположил он.

Политолог также считает, что действия Путина можно охарактеризовать, как "патология".

"Почему для России так важна Украина, если она не готова ее оккупировать? А если Россия ее оккупирует, что она будет с ней делать? Совершенно непонятно. Это будет крах именно российской системы, а не украинской в первую очередь", - добавил Павловский.

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Дело Виктора Медведчука: