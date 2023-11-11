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В РФ пустили под откос грузовой состав: в ГУР раскрыли детали спецоперации

Алексей Тесля
11 ноября 2023, 14:44
В ближайшее время военная логистика для врага в Рязанской области будет усложнена.
Рязань
В РФ пустили под откос грузовой состав / Коллаж: Главред, Фото: База

Украинская военная разведка причастна к аварии на железной дороге в российской Рязанской области, где утром 11 ноября из-за подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.

Как сообщает "Суспільне", по данным источников, крушение состава в РФ — это "операция ГУР".

Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет, и что на ближайшее время военная логистика для врага в этом районе будет усложнена.

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В свою очередь российские паблики пишут, что вагоны перевернулись после "хлопков", и что помощник машиниста получил небольшие травмы.

"Бавовна" в РФ: что говорят в ГУР

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов уточнил, что украинская разведка не может ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к взрывам, которые произошли на российских заводах этой ночью.

"Пороховой завод, завод по производству ракетных оборудований, там где-то поезд с рельсов сошел. Ну, видите и на России добрые люди отмечают первую годовщину освобождения украинского Херсона, с чем всех Главное управление разведки и поздравляет", - подчеркнул он в эфире телемарафона.

Представитель ГУР подчеркнул, что украинская разведка "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" инциденты на территории России. Но, по его словам, эти новости безусловно хорошие.

"Все объекты в России, которые и дальше имеют отношение к геноцидной войне против украинцев, с ними и дальше будет что-то случаться", - добавил Юсов.

  • В РФ пустили под откос железнодорожный состав
    В РФ пустили под откос железнодорожный состав База
  • В РФ пустили под откос железнодорожный состав
    В РФ пустили под откос железнодорожный состав База
  • В РФ пустили под откос железнодорожный состав
    В РФ пустили под откос железнодорожный состав База
  • В РФ пустили под откос железнодорожный состав
    В РФ пустили под откос железнодорожный состав База
  • В РФ пустили под откос железнодорожный состав
    В РФ пустили под откос железнодорожный состав База

Ранее сообщалось, что в Курске беспилотники атаковали здание МВД. "Бавовна" - это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.

Напомним, в Курской области РФ в результате "бавовны" три района остались без света. Губернатор Курской области заявил, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

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железная дорога Рязань ГУР
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