В Ровенской области загорелся поезд с пассажирами / facebook.com/dsns.rivne

В Ровненской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Чрезвычайное происшествие произошло во время движения.

Как уточнили в пресс-службе областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о загорании поступило 2 января в 10:40 по спецлинии "101".

Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Они не допустили возникновение пожара.

По информации спасателей, жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Отметим, электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов / facebook.com/dsns.rivne

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