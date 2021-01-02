В Ровенской области загорелся поезд с пассажирами

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.
В Ровненской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Чрезвычайное происшествие произошло во время движения.
Как уточнили в пресс-службе областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о загорании поступило 2 января в 10:40 по спецлинии "101".
Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Они не допустили возникновение пожара.
По информации спасателей, жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.
Отметим, электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.
Пожары на поездах - о чем сообщалось ранее:
- 25 декабря на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ АО Укрзализныци по улице Горького в селе Копылы Полтавского района загорелся вагон. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили без признаков жизни двух мужчин.
- В Украине на Одесской железной дороге на перегоне Помошная – Новоукраинка произошел пожар головного вагона электропоезда. В итоге сгорела электричка.