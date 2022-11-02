В руках – петля, на голове – колпак палача: в Одессе "украсили" памятник императрице Екатерине II

В Одессе "обновили" памятник императрице Екатерине II/ "Суспильне"

В Одессе "обновили" памятник российской императрице Екатерине II, вокруг которого идет много споров. Неизвестные решили напомнить об истинной сущности российской императрицы, которая относилась к Украине и ее гражданам как палач.

На голову памятнику надели колпак палача, а к руке прикрепили удавку из веревки. Соответствующие фото обнародовал руководитель Южного отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Также постамент облили красной краской. Такое "обновление" на памятнике появилось утром в среду, 2 ноября.

"Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого маркера на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы, друзья, думаете?", – написал Гуцалюк.

Напомним, памятник Екатерине II в Одессе уже вызвал много споров. Украинцы публиковали петицию к президенту с просьбой демонтировать постамент. Ведь именно эта российская императрица пыталась полностью ликвидировать Украинское государство в виде казацкого административного устройства и Запорожской Сечи.

Петиция набрала необходимое количество голосов. Но городской совет Одессы во время голосования 28 сентября не разрешил демонтаж памятника. Позже, 7 октября, советник председателя ОП Михаил Подоляк уверял, что постамент скоро исчезнет.

Напомним, полковник ВСУ озвучил тревожный прогноз относительно взятия Одессы в "котел". Полковник Роман Свитан предположил, что 20-тысячная группировка оккупантов на правобережной части Херсонской области не собирается покидать Херсон и может двинуться в сторону Одессы, несмотря на все усилия ВСУ по уничтожению вражеской группировки.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России готовятся к "обороне" позиций в Херсонской области и наступления ВСУ на захваченный Херсон. Украинские войска продолжают проводить контрнаступательные операции в регионе. В то же время российские захватчики проводят наступление в районе Бахмута Донецкой области.

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