В Сеть выложили карту распространения Covid-19 по областям Украины

В Сеть выложили карту распространения Covid-19 / УНИАН

В украинском Министерстве здравоохранения опубликовали карту распространения китайского коронавируса Covid-19 в разных регионах страны по состоянию на 28 сентября нынешнего года.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья социальной сети Facebook.

Согласно карте, за минувшие сутки заразилось еще 2 671 человек, излечился 571 пациент и скончалось 37.

Винницкая область - 5 974 случая;

Волынская область - 7 775 случаев;

Днепропетровская область - 5 351 случай;

Донецкая область - 3 046 случаев;

Житомирская область - 5 779 случаев;

Закарпатская область - 9 654 случая;

Запорожская область - 3 773 случая;

Ивано-Франковская область - 13 445 случаев;

Кировоградская область - 1 077 случаев;

Киев - 22 143 случая;

Киевская область - 8 854 случая;

Львовская область - 19 916 случаев;

Луганская область - 979 случаев;

Николаевская область - 3 011 случаев;

Одесская область - 13 079 случаев;

Полтавская область - 1972 случая;

Ровенская область - 12 145 случаев;

Сумская область - 3 813 случаев;

Тернопольская область - 13 139 случаев;

Харьковская область - 17 703 случая;

Херсонская область - 1 062 случая;

Хмельницкая область - 5 747 случаев;

Черновицкая область - 14 113 случаев;

Черкасская область - 3 759 случаев;

Черниговская область - 3 996 случаев.

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