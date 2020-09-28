В Сеть выложили карту распространения Covid-19 по областям Украины

Как сообщают в Минздраве, ситуация с заболеваемостью китайскими коронавирусом остается по-прежнему сложной.
В украинском Министерстве здравоохранения опубликовали карту распространения китайского коронавируса Covid-19 в разных регионах страны по состоянию на 28 сентября нынешнего года.
Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья социальной сети Facebook.
Согласно карте, за минувшие сутки заразилось еще 2 671 человек, излечился 571 пациент и скончалось 37.
- Винницкая область - 5 974 случая;
- Волынская область - 7 775 случаев;
- Днепропетровская область - 5 351 случай;
- Донецкая область - 3 046 случаев;
- Житомирская область - 5 779 случаев;
- Закарпатская область - 9 654 случая;
- Запорожская область - 3 773 случая;
- Ивано-Франковская область - 13 445 случаев;
- Кировоградская область - 1 077 случаев;
- Киев - 22 143 случая;
- Киевская область - 8 854 случая;
- Львовская область - 19 916 случаев;
- Луганская область - 979 случаев;
- Николаевская область - 3 011 случаев;
- Одесская область - 13 079 случаев;
- Полтавская область - 1972 случая;
- Ровенская область - 12 145 случаев;
- Сумская область - 3 813 случаев;
- Тернопольская область - 13 139 случаев;
- Харьковская область - 17 703 случая;
- Херсонская область - 1 062 случая;
- Хмельницкая область - 5 747 случаев;
- Черновицкая область - 14 113 случаев;
- Черкасская область - 3 759 случаев;
- Черниговская область - 3 996 случаев.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом.
- До того, руководитель МОЗ Максим Степанов заявлял о том, что в Украине увеличилось количество тяжелых пациентов с Covid-19.
Автор: Дмитрий Видоменко