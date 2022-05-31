В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУ / коллаж фото "Википедия" и скриншот из видео

Вооруженные силы Украины продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Украинские воины показали, как горит техника неприятеля. Соответствующее видео опубликовал фонд "Возвращайся живым".

"Итак, когда российский Т-72Б3 подрывается на противотанковой мини, а затем, во время побега, срывает минный шлагбаум и "контрольным" прилетает выстрел из "Стугни" - это не случайность, а блестящая работа украинских воинов. Лучше смотрите под ноги, россияне, потому что таких сюрпризов на нашей земле вас ждет еще многое", – отметили в пресс-службе фонда.

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Напомним, ранее украинские артиллеристы уже используют на фронтах войны с Россией самодвижущиеся гаубицы прицепного образца FH70. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ и выложили в Сеть видео работы таких гаубиц.

"Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым - мощным и свирепым зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага", ‒ отметили в ВСУ.

До того в Сети появилось видео, как бойцы ВСУ точным выстрелом подбивают и сжигают российскую технику вместе с оккупантами в городе Рубежное, что на Луганщине.

"В Рубежном оккупанты пытались удрать на технике, но снаряд украинского РПГ был быстрее", - говорилось в описании к видео.

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