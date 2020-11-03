В Сети сообщили о смерти мэра Харькова, у Кернеса информацию опровергли

Пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко опроверг информацию о его смерти.
В анонимных телеграм-каналах со ссылкой на сайт Политрада и источники в МВД сообщают, что сегодня, 3 ноября, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.
Пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко в комментарии Главреду опроверг эту информацию.
Он не стал вдаваться в подробности, но сказал, что "не будет даже пытаться комментировать то, что пишут на сайтах-сливных бачках".
Кроме того, невестка Геннадия Кернеса не подтвердила информацию о смерти.
В свою очередь Антон Геращенко заявил телеграм-каналу PavlovskyNews, что в МВД ничего не знают о возможной смерти Геннадия Кернеса, и назвал это чушью.
"Завтра должны объявить результаты выборов, вот и разгоняют ложную информацию", - резюмировал Геращенко.
Геннадий Кернес – что о нем сообщалось ранее:
- 23 октября стало известно, что харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике Шарите, идет на поправку. Жизни политика ничего не угрожает – он ожидает выздоровления.
- 17 сентября Кернеса привезли в медицинскую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
- В СМИ 14 сентября появилась информация о том, что у Геннадия Кернеса выявили коронавирус. Позже в Харьковском городском совете подтвердили, что Кернес действительно находится в больнице. У мэра диагностировали двустороннюю пневмонию, спровоцированную коронавирусом.
Автор: Адриана Бубновская