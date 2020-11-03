В Сети сообщили о смерти мэра Харькова, у Кернеса информацию опровергли

В анонимных телеграм-каналах со ссылкой на сайт Политрада и источники в МВД сообщают, что сегодня, 3 ноября, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

Пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко в комментарии Главреду опроверг эту информацию.

Он не стал вдаваться в подробности, но сказал, что "не будет даже пытаться комментировать то, что пишут на сайтах-сливных бачках".

Кроме того, невестка Геннадия Кернеса не подтвердила информацию о смерти.

В свою очередь Антон Геращенко заявил телеграм-каналу PavlovskyNews, что в МВД ничего не знают о возможной смерти Геннадия Кернеса, и назвал это чушью.

"Завтра должны объявить результаты выборов, вот и разгоняют ложную информацию", - резюмировал Геращенко.

В Сети сообщили о смерти Кернеса / скриншот источника

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