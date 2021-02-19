В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове

Предполагаемый дом Януковича в Ростове

В Сети появились фотографии дома в Ростове-на-Дону, в котором якобы проживает беглый бывший президент Украины Виктор Янукович. Снимки опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на ростовского блогера Александра Кочеткова.

Отмечается, что он поехал по адресу, который Янукович указал в своих публичных обращениях в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

"Охранник ответил, что Януковича нет дома, два дня назад он уехал по делам", – сказано в сообщении.

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