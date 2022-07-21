В СНБО поведали, зачем оккупанты забирают паспорта у жителей ОРДЛО

Россияне забирают у граждан документы для махинаций / uapress.info

В Донецкой о Луганской областях оккупанты забирают у мобилизированных граждан личные документы, что позволит командованию проводить финансовые махинации, сообщает Генштаб ВСУ.

"У принудительно мобилизованных, ввозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство", - рассказывают в Генштабе.

Таким образом, вражеское командование сможет запросто совершать разные финансовые махинации в случае, если мобилизованные из ОРДЛО погибнут, поскольку их не смогут идентифицировать.

Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы ВСУ продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

Читайте также: