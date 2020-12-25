В СНБО разнесли идею Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нападения РФ

Владимир Зеленский заговорил о всеобщей мобилизации / president.gov.ua

Идея президента Владимира Зеленского о массовой мобилизации в случае нового нападения России является нереалистичной, заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Как подчеркнул он в интервью НВ, большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.

По его словам, окружение президента убеждает главу государства в возможности мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России: "Даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет".

Среди причин он назвал то, что в Украине патриотизм не поддерживается на уровне государства.

"2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается", — считает заместитель секретаря СНБО.

Читайте такжеПутин загнал Зеленского в угол: эксперт объяснил патовую ситуацию по ДонбассуКривонос добавил, что в случае мобилизации людей, им надо дать определенные навыки: "Мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. (...) Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу".

Ранее Зеленский заявил о том, что если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации.

По словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие.