Чёрная плесень исчезнет буквально на глазах: нужен всего один простой ингредиент

Как быстро избавиться от плесени

Тёмные пятна на швах в ванной — это не просто эстетическая проблема, а сигнал о появлении плесени, которая может вредить здоровью.

Её споры постоянно присутствуют в воздухе, но начинают активно развиваться там, где есть тепло и высокая влажность — именно такие условия создаются в ванной комнате, пишет Express.

Особенно уязвимы швы между плиткой, герметик и складки душевых занавесок, где долго сохраняется влага.

Хорошая новость в том, что справиться с плесенью можно без агрессивной химии. Эксперты советуют использовать обычную пищевую соду — безопасное и доступное средство. Она не только очищает поверхность, но и впитывает влагу, которая способствует появлению грибка.

Сода действует мягко: она удаляет загрязнения, не повреждая плитку и не разрушая затирку, в отличие от кислотных средств. Перед применением рекомендуется протестировать её на небольшом участке.

Чтобы очистить поверхность, можно приготовить раствор: растворите чайную ложку соды в воде и нанесите на проблемные зоны, оставив на 10 минут. Альтернативный вариант — сделать густую пасту из соды и воды, нанести её на пятна и также выдержать некоторое время.

После этого достаточно аккуратно пройтись щёткой и смыть остатки водой. Для лучшего эффекта поверхность можно снова слегка обработать раствором и оставить высыхать — это поможет уничтожить оставшиеся споры и снизит риск повторного появления плесени.

Автор делится простым и недорогим способом, который помогает эффективно устранить конденсат и защитить овощи от появления плесени без необходимости сложных ремонтных работ.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

