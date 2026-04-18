Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

Алена Кюпели
18 апреля 2026, 18:19
Стало известно о смерти одной из самых узнаваемых французских актрис.
Умерла французска актриса Натали Байе
Умерла французска актриса Натали Байе / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • От чего умерла Натали Байе
  • Чем она прославилась

Одна из самых известных кинозвезд Франции, Натали Байе, скончалась в возрасте 77 лет.

Как пишет Би-Би-Си, президент Эммануэль Макрон заявил, что эта всеми любимая звезда французского кино была "актрисой, которую мы любили, о которой мечтали и с которой росли".

Четырежды лауреат премии "Сезар" — французского аналога "Оскара" — Байе снялась примерно в 80 фильмах после ярких ролей в начале 1970-х годов.Ее семья сообщила французскому информационному агентству AFP, что она умерла в своем доме в Париже в пятницу вечером от одной из форм деменции.

Родившись в богемной семье художников в Нормандии в 1948 году, она начала свою карьеру как танцовщица, прежде чем заняться актерской деятельностью.

Как сообщает Le Monde, Байе получила свою первую роль в комедии Франсуа Трюффо 1973 года "Американская ночь" (в переводе с французского "День за ночь"), сразу после окончания театральной школы.

За свою пятидесятилетнюю карьеру она стала одной из самых титулованных актрис Франции. Свою первую премию "Сезар" она получила в 1981 году за роль второго плана в мрачной комедии Жан-Люка Годара "Каждый сам за себя" (Sauve qui peut (la vie).

Умерла Натали Байе
Умерла Натали Байе / Скриншот Instagram/vogue

В 1982 году она снова была признана лучшей актрисой второго плана, а в следующем году – лучшей актрисой за фильмы "Странное дело" (Une Étrange Affaire) и "Баланс" (La Balance).

В 1999 году Байе была признана лучшей актрисой на Венецианском кинофестивале за фильм "Порнографическая связь" (Une Liaison Pornographique), который на английском языке называется "Любовная история" (An Affair of Love).

О персоне: Натали Байе

Натали Байе - французская актриса. Байе - четырёхкратная обладательница премии Сезар: за лучшую женскую роль второго плана — в 1981 и 1982 году, за лучшую женскую роль в 1983 и 2006 году.

В 2012 году она была удостоена почётной премии Магрит за карьеру в кино в целом.

В 1996 году была членом жюри кинофестиваля в Каннах, а в 2011 — президентом жюри Фестиваля британского кино в Динаре.

В 2009 году она стала кавалером ордена Почётного легиона, а в 2019 году была возведена в ранг офицера.

Бай умерла 17 апреля 2026 года в Париже от последствий деменции

