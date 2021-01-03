В США легендарного телеведущего Ларри Кинга увезли в больницу с COVID-19

Ларри Кинг / УНИАН

Легендарного американского телеведущего Ларри Кинга срочно доставили в больницу ‒ после того, как его анализ на коронавирус COVID-19 дал положительный результат.

Такое сообщение опубликовали журналисты телеканала CNN. По их информации, 87-летний телеведущий был госпитализирован в Лос-Анджелесе в медицинский центр Седарс-Синай.

"Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он также борется, он чемпион", ‒ заявили источники журналистов.

По данным CNN, Ларри Кинг давно страдает от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в 2017 году он полностью прошел курс лечения от онкологических заболеваний.

Ларри Кинг прославился, как флагман-телеведущий именно на канале CNN (в период с 1985 по 2010 год). Он брал интервью у политиков, бизнесменов и других знаменитостей в своем передачи Larry King Live. С июля 2012 года он ведет программу Larry King Now на стриминге Hulu и на американском отделении российского пропагандистского канала Russia Today.

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