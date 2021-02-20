В США оценили санкционный удар Киева по Медведчуку

Виктор Медведчук находится под санкциями США с 2014 года, напомнили американские дипломаты.
В Соединенных Штатах Америки прокомментировали решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
США поддерживают усилия Украины, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности страны с помощью санкций, говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter.
Американские дипломаты также напомнили о том, что Медведчук находится под санкциями США с 2014 года.
"Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - сказано в сообщении посольства США в Украине.
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Санкции против Виктора Медведчука и его окружения:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.