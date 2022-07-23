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В США поведали, сколько еще HIMARS сможет получить Украина

23 июля 2022, 22:44

По словам чиновника, достичь отметки в 50 или 60 установок будет сложно, но 25 или 30 - это реалистичная цифра.

HIMARS, украинские военные
Сколько HIMARS могут еще предоставить Украине / Википедия, Генштаб ВСУ

В скором времени Украина имеет шансы получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран, сообщил в интервью Радио Свобода глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит.

По его словам, Вашингтон готов предоставить Украине столько HIMARS, сколько сможет.

"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель - достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран", - отметил Смит.

По его информации, достичь отметки в 50 или 60 установок будет сложно, но 25 или 30 - это реалистичная цифра. Помимо самих систем нужно предоставить как можно больше боеприпасов и ракет для них.

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Военная помощь Украине

20 июля США и союзники обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже находятся на украинской территории.

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113.

Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

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