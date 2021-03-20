В США предрекли крах режима Путина и дали рецепт победы Киева над Москвой

Владимиру Путину не нужны ни переговоры, ни решение проблемы Донбасса, уверен Курт Волкер.
Украина сможет победить в войне на Донбассе в том случае, если станет устойчивой демократией — проведет реформы, сделает свою экономику по-настоящему рыночной, достигнет верховенства права, преодолеет влияние коррупции, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.
Как подчеркнул он в интервью НВ, переговоры с Россией не должны быть самоцелью, а настоящая цель должна быть стратегической и долгой.
"Это путь успешной Украины. И это то, чему Путин так стремится помешать — вторжением в Украину, захватом территорий, интервенциями в украинскую политику, всеми способами мешая Украине состояться. Ведь успех Украины автоматически ведет к проигрышу действующего в России политического режима", - отметил Волкер.
Он уверен в том, что на сегодняшний день Владимиру Путину не нужны ни переговоры, ни решение проблемы Донбасса.
"Он будет продолжать войну, потому что она не стоит ему так уж дорого. Что должны сделать все мы, Украина, США, Германия, Великобритания, Франция, — это сделать для Путина очевидным, что он никогда не достигнет успеха в Украине и что цена продолжения этой войны для России слишком высока", — добавил Волкер.
Он резюмировал, что этого можно достичь "через механизм санкций, дипломатических отношений и в форме информирования, позволяя людям в России увидеть, что их солдаты в Украине убивают украинцев".
Что говорят на Западе об агрессии РФ в Украине:
- Министры иностранных дел стран Большой семерки 18 марта обнародовали заявление, в котором речь идет о том, что государства решительно осуждают агрессию РФ в отношении Киева и нарушение Москвой территориальной целостности и суверенитета Украины.
- 3 марта в МИД Украины заявили, что государство ведет переговоры об организации визита президента США Джо Байдена в Киев. Зеленский пригласил Байдена приехать на форум в рамках Крымской платформы, который должен состояться 23 августа.
- Президент США Джо Байден 26 февраля в День сопротивления оккупации Крыма поддержал Украину и заявил о том, что Вашингтон никогда не признает захват РФ украинского полуострова Крым. Штаты считают оккупированную автономную республику территорией Украины.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".