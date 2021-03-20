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В США предрекли крах режима Путина и дали рецепт победы Киева над Москвой

20 марта 2021, 06:35
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Владимиру Путину не нужны ни переговоры, ни решение проб­лемы Донбасса, уверен Курт Волкер.

Волкер
Курт Волкер / УНИАН

Украина сможет победить в войне на Донбассе в том случае, если станет устойчивой демократией — проведет реформы, сделает свою экономику по-настоящему рыночной, достигнет верховенства права, преодолеет влияние коррупции, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Как подчеркнул он в интервью НВ, переговоры с Россией не должны быть самоцелью, а настоящая цель должна быть стратегической и долгой.

"Это путь успешной Украины. И это то, чему Путин так стремится помешать — вторжением в Украину, захватом территорий, интервенциями в украинскую политику, всеми способами мешая Украине состояться. Ведь успех Украины автоматически ведет к проигрышу действующего в России политического режима", - отметил Волкер.

Он уверен в том, что на сегодняшний день Владимиру Путину не нужны ни переговоры, ни решение проб­лемы Донбасса.

"Он будет продолжать войну, потому что она не стоит ему так уж дорого. Что должны сделать все мы, Украина, США, Германия, Великобритания, Франция, — это сделать для Путина очевидным, что он никогда не достигнет успеха в Украине и что цена продолжения этой вой­ны для России слишком высока", — добавил Волкер.

Он резюмировал, что этого можно достичь "через механизм санкций, дипломатических отношений и в форме информирования, позволяя людям в России увидеть, что их солдаты в Украине убивают украинцев".

Что говорят на Западе об агрессии РФ в Украине:

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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