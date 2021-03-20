В США предрекли крах режима Путина и дали рецепт победы Киева над Москвой

Курт Волкер / УНИАН

Украина сможет победить в войне на Донбассе в том случае, если станет устойчивой демократией — проведет реформы, сделает свою экономику по-настоящему рыночной, достигнет верховенства права, преодолеет влияние коррупции, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Как подчеркнул он в интервью НВ, переговоры с Россией не должны быть самоцелью, а настоящая цель должна быть стратегической и долгой.

"Это путь успешной Украины. И это то, чему Путин так стремится помешать — вторжением в Украину, захватом территорий, интервенциями в украинскую политику, всеми способами мешая Украине состояться. Ведь успех Украины автоматически ведет к проигрышу действующего в России политического режима", - отметил Волкер.

Он уверен в том, что на сегодняшний день Владимиру Путину не нужны ни переговоры, ни решение проб­лемы Донбасса.

"Он будет продолжать войну, потому что она не стоит ему так уж дорого. Что должны сделать все мы, Украина, США, Германия, Великобритания, Франция, — это сделать для Путина очевидным, что он никогда не достигнет успеха в Украине и что цена продолжения этой вой­ны для России слишком высока", — добавил Волкер.

Он резюмировал, что этого можно достичь "через механизм санкций, дипломатических отношений и в форме информирования, позволяя людям в России увидеть, что их солдаты в Украине убивают украинцев".

Что говорят на Западе об агрессии РФ в Украине:

Министры иностранных дел стран Большой семерки 18 марта обнародовали заявление, в котором речь идет о том, что государства решительно осуждают агрессию РФ в отношении Киева и нарушение Москвой территориальной целостности и суверенитета Украины.

3 марта в МИД Украины заявили, что государство ведет переговоры об организации визита президента США Джо Байдена в Киев. Зеленский пригласил Байдена приехать на форум в рамках Крымской платформы, который должен состояться 23 августа.

Президент США Джо Байден 26 февраля в День сопротивления оккупации Крыма поддержал Украину и заявил о том, что Вашингтон никогда не признает захват РФ украинского полуострова Крым. Штаты считают оккупированную автономную республику территорией Украины.