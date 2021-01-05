В столице начало работать новое приложение Киев цифровой

Несколько электронных сервисов соединили в один.
В Киеве стартовало новое приложение городских сервисов Киев цифровой, которое соединило концепцию Kyiv Smart City и несколько других порталов в единую систему.
"В столице запустили приложение городских сервисов Киев цифровой, - сообщает пресс-служба КГГА.
По информации мэрии, приложение соединило концепцию Kyiv Smart City и главных городских электронных сервисов, предлагает актуальные оповещения о важном и удобном функционале пользования.
Читайте такжеБудьте осторожны: водителей Киева предупредили об опасностиРазработчики сделали весьма удобный вход в данное приложение. Сервис позволяет автоматически загрузить данные платежных карточек и информацию об автомобилях с Kyiv Smart City, если номер телефона пользователя в приложении тот же, что и в кошельке Masterpass.
Уточняется, что в приложении уже доступна возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ и своими отзывами влиять на развитие города.
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