В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных: СМИ узнали, зачем это нужно

Целью такого большого перевода военных всех родов войск является начало первой за три года полномасштабной войны ротации.

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В украинской армии хотят провести ротацию - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил ТРО, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы:

В Украине планирует провести ротацию военных

Механизм ротаций не связан с переговорами или заморозкой линии фронта

Около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в Сухопутные войска - для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций. Об этом якобы свидетельствует приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 11 января. Информацию об этом опубликовало издание Украинская правда со ссылкой на неназванные источники.

"По словам надежного собеседника УП в Генштабе ВСУ, речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих. Это 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте, если полагаться на цифры NYT", - говорится в сообщении.

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Целью такого большого перевода является начало первой за три года полномасштабной войны ротации.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", - рассказал собеседник издания.

На вопрос, связано ли решение запустить механизм ротаций с возможными переговорами или заморозкой линии фронта, собеседник ответил, что нет.

По его словам, украинская армия сможет провести ротации и в условиях большой войны.

Перевод военных Воздушных сил в Сухопутные войска

Ранее Главред писал со ссылкой на СМИ, что украинское командование якобы отправляет бойцов ПВО на фронт как пехоту. Все якобы из-за дефицита личного состава.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что такие утверждения являются недостоверным и некорректным. Отмечается, что определенное количество военных из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.

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