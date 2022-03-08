В Сумах украинцы захватили парадный русский танк / скриншот из видео

В Сумах украинские военнослужащие захватили российский парадный танк. Соответствующий видеоролик опубликовали представители Сухопутных войск Вооруженных сил

"За день вторая, но уже живая – это хоть живая машина. Бросили. Первая подорвання, вторая брошенная. Такой в Москве на параде был. Прям с парада! Тот, что был (первым – Главред), уже без башни остался, а этот нормальный", ‒ говорит военнослужащий.Читайте также"Орки лезут снова": оккупанты атакуют танками Николаев

Напомним, ранее Нацполиция опубликовала видео, на кадрах которого украинские защитники уничтожают танк и БМП российских военных в Николаеве.

"Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает. Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРДа и патрульной полиции", - говорится в сообщении НПУ