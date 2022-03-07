Хотели пройти парадом по Крещатику: оккупанты везли с собой в Украину парадную форму с медалями

Оккупанты хотели пройтись по Крещатику в парадной форме / Фото facebook.com/usofcom

Российские захватчики, которые вторглись на территорию Украины, привезли с собой парадную форму с приколотыми медалями.

Соответсвующее фото опубликовало в Facebook Командование Сил специальных операций ВСУ.

"Они ехали к нам убивать наших детей, разрушать наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с приколотыми медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть – в плену просит о прощении", - говорится в сообщении.

Фото facebook.com/usofcom

Как сообщал Главред, за 11 дней войны в Украины потери России составили более 11 тыс. человек личного состава и тысячи единиц техники. Ранены 30−35 тысяч военных РФ.

Глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк рассказал, что при вторжении в Украину утром 24 февраля войско РФ насчитывало 145 тыс. человек наземной армии - 110 тысяч солдат сухопутных войск и 35 тысяч полицейских сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардия).

По словам Загороднюка, в настоящее время группировка вооруженных сил РФ в Украине насчитывает до 100 тысяч человек.

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