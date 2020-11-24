В супермаркете Херсона покупатель в плавках нырнул в аквариум

Продавцы мужчину не остановили, поскольку отсутствовали в торговом зале.
В Херсоне в супермаркете Сильпо неизвестный мужчина разделся в торговом зале, а затем в плавках, плавательной шапочке и очках нырнул в аквариум с живой рыбой, которую приготовили для продажи.
Видео забавного инцидента появилось в YouTube. Примечательно, что никто не остановил шутника, покупатели смотрели на него с удивлением, а продавцы отсутствовали.
На видео можно рассмотреть, как юноша опустился в аквариум с карпами без каких-либо препятствий со стороны работников магазина. Причина необычных действий покупателя не уточняется. Однако из разговора с автором ролика можно понять, что перформанс был устроен, судя по всему, на спор или для хайпа.
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