В супермаркете Херсона покупатель в плавках нырнул в аквариум

В херсонском супермаркете покупатель нырнул в аквариум с карпами / Фото: скриншот из видео

В Херсоне в супермаркете Сильпо неизвестный мужчина разделся в торговом зале, а затем в плавках, плавательной шапочке и очках нырнул в аквариум с живой рыбой, которую приготовили для продажи.

Видео забавного инцидента появилось в YouTube. Примечательно, что никто не остановил шутника, покупатели смотрели на него с удивлением, а продавцы отсутствовали.

На видео можно рассмотреть, как юноша опустился в аквариум с карпами без каких-либо препятствий со стороны работников магазина. Причина необычных действий покупателя не уточняется. Однако из разговора с автором ролика можно понять, что перформанс был устроен, судя по всему, на спор или для хайпа.

Читайте такжеВ Днепре в супермаркете заметили голую покупательницу