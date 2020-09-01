В ТКГ рассказали, как готовится очередной обмен пленными на Донбассе / УНИАН

В среду, 2 сентября 2020 года, в рамках заседания Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске будет обсуждаться очередной обмен пленными и удерживаемыми лицами с Россией и подконтрольными ей боевиками на Донбассе.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на комментарий заместителя руководителя украинской делегации в ТКГ нардеп Александр Мережко.

"Мы используем лексику, связанную с удерживаемыми лицами. Мы не пользуемся термином "пленные". Дело в том, что речь идет о взаимном согласовании списков. И мы сделали все, что от нас зависело в этой ситуации. К сожалению, сейчас можно сказать, мяч находится на стороне российской делегации. Они должны сделать шаг навстречу. Но хочу сказать, что взаимное освобождение удерживаемых лиц – это очень сложный и деликатный процесс. И здесь я бы хотел немного воздержаться от озвучивания деталей. Но, хочу подчеркнуть еще раз, Украина сделала все, что от нее зависело, чтобы это произошло", – заявил он.

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Reuters заявил, что в рамках следующего обмена пленными с боевиками планируется освободить около 100 человек с каждой стороны.