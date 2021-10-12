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В ТКГ рассказали, почему Украина не рассматривает "мирный план" от оккупантов

12 октября 2021, 19:24
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Оккупанты хотят, чтобы Украина одобрила план мирного урегулирования на уровне Верховной Рады.

КПП
Война на Донбассе / УНИАН

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не рассматривает так называемый "мирный план" от представителей оккупационной власти.

Как рассказал представитель украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш, такой "план" должна подать Россия, а боевики вообще не являются стороной переговорного процесса.

Гармаш в Facebook отметил, почти год назад политической подгруппе поручили разработать План действий по урегулированию конфликта в полном соответствии с Минскими соглашениями.

"Украина представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого. Москва лишь ограничилась позицией, что в целом поддерживает "соответствующие минским соглашениям подходы", предложенные ОРДЛО. То есть, не представила свои письменные предложения, а по-барски дала оценку предложениям своих марионеток", - отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ, то украинская сторона уже почти год просит Россию, чтоб она хотя бы просто переслала от себя тот план.

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"Москва наш план не принимает, но и своего не предлагает. Тупик", - добавил Гармаш.

Напомним, украинский "План совместных шагов" предполагает вывод российских войск с Донбасса, увеличение численности миссии ОБСЕ, передачу контроля над границей и так далее.

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Оккупанты же хотят, чтобы Украина одобрила план мирного урегулирования на уровне Верховной Рады, а также закрепила в Конституции особый статус Донбасса. Кроме того, предлагается провести местные выборы на этих территориях до передачи контроля над границей с РФ.

Мирный план по Донбассу

Российское интернет-издание Коммерсант 24 марта опубликовало документы, которые, возможно, были представлены Францией и Германией в рамках плана по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. В них указано, что Россия и Украина придерживаются диаметрально противоположной точки зрения по реализации Минских соглашений.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 марта заявил, что РФ и представители боевиков "ЛДНР" заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ по Донбассу. Если Россия настроена на урегулирование конфликта, Москва должна согласиться с мирным планом по ОРДЛО.

Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что Россия уже давно получила мирный план по Донбассу, однако предпочитает не комментировать данную информацию.

Замглавы Администрации президента РФ, участник переговорного процесса по Донбассу Дмитрий Козак 20 марта направил Украине, Германии и Франции письмо, в рамках которого он заявил, что Киев так и не предоставил свои комментарии относительно поправок Москвы к мирному плану по Донбассу.

Глава ОП Андрей Ермак 21 марта рассказал, что в Киеве изучили письмо Козака, однако украинская сторона не согласна с теми условиями по Донбассу, которые предлагают россияне.

viber
война на Донбассе ТКГ Сергей Гармаш
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