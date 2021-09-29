В Украине будет солнечно, но прохладно: прогноз погоды на среду, 29 сентября

Небольшой дождь возможен лишь на Закарпатье и в Карпатах.
В среду, 29 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями, днем достаточно теплая и сухая погода. Средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +13...+15 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
Так, по прогнозам Укргидрометцентра, холоднее всего в среду будет в центральных и северных областях. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а на западе – 7 – 12 метров в секунду.
Где будет теплее всего
- В Симферополе,
- Закарпатской области,
- Херсонской,
- Одесской.
В этих регионах синоптики прогнозируют + 15...+17 градусов, на Закарпатье чуть больше – +17...+19 градусов.
В Киеве 29 сентября также будет сухо. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 5°, днем 12-14°
"Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или небольшой. Дожди Украине не грозят, разве только в Крыму немного увлажнят воздух несколько капель", – рассказала синоптик Наталка Диденко.
Погода в городах Украины 29 сентября
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +13...+15
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +13...+15
- Хмельницкий – +12...+14
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +15...+17
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +12...+14
- Харьков – +12...+14
- Киев – +12...+14
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.