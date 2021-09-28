Минималка для пенсионеров – 2500 грн: кому в Украине до конца года повысят выплаты

Пенсии в Украине / Reuters

В Украине с 1 октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплату к пенсии в размере 400 гривен.

Как сообщает Правительственный портал, новые выплаты будут ежегодными.

При этом минимальный размер пенсионной выплаты составит 2500 грн.

Интересно, что надбавку хотели ввести еще летом этого года, но из-за нехватки средств пришлось все перенести на второй месяц осени.

Отметим, что с апреля 2020 года доплату в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры, возраст которых превышает 80 лет. Данные выплаты будут продолжены и в 2022 году.

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По состоянию на 1 августа 2021 года размер средней пенсии в Украине составлял 3886 гривен.

Напомним, с 1 декабря 2021 года вырастет минимальная пенсия для пенсионеров, которые старше 65 лет. Она составит 2600 гривен.

При этом есть условие, трудовой стаж женщин должен быть не менее 30 лет, а у мужчин - 35.

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Таким образом, после надбавки минимальная пенсия вырастет с 1854 до 1934 гривен.

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.