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В Украине энергетические объекты защитят от ударов РФ: эксперт раскрыл детали

16 января 2023, 11:55
В Украине в новом формате будут строить трансформаторные подстанции, подчеркнул Александр Харченко.
Электроэнергия
В Украине восстанавливают объекты электроэнергетики / УНИАН

В Украине начался процесс восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов российских оккупантов.

"Уже есть понимание того, что нужно делать с оборудованием и все попытки направлены на то, чтобы к следующему сезону восстановить систему в значительной мере", - заявил в интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, на сегодня работа над этим уже идет во многих аспектах. В том числе, обеспечения большей защищенности трансформаторных подстанций.

"Надо восстанавливать и генерацию, и высоковольтную сеть, и сразу в новом формате строить трансформаторные подстанции, чтобы они были менее уязвимыми. Там огромный комплекс мер - и топливо накапливать, и думать о том, где брать газ, сколько угля потребуется и тому подобное. Но эта работа уже начата", - добавил Харченко.

Напомним, ранее Харченко рассказал о том, когда можно ждать улучшения ситуации в энергетической сфере Украины в контексте перебоев с питанием, вызванных ракетными ударами РФ.

"Прежде всего, летом более длинный день, поэтому меньше потребления. Поэтому, я думаю, апрель будет той точкой, когда к нам начнет приезжать самое важное оборудование, которое нам необходимо", - пояснил он.

Эксперт отметил, что среди оборудования, которое ожидает Украина - сложные устройства, автотрансформаторы и оборудование к ним, которые "начнут появляться в приличном количестве".

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