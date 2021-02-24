В Украине из-за серьезных проблем резко подорожала электроэнергия

Резкий рост цены на рынке привел к сокращению покупки промпредприятиями и трейдерами на 12,63%.
В Украине в феврале резко подорожала электроэнергия. Это связано с недовыработкой электроэнергии на АЭС и отсутствие складских запасов угля на ТЭС в необходимых объемах. Соответствующие данные опубликовало госпредприятие Оператор рынка.
Средневзвешенная цена электроэнергетики на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины за 20 дней февраля выросла на 21,22% по сравнению с тем же периодом января, до 1 659,96 грн / МВт-час. (Без НДС). На украинском рынке средневзвешенная цена поднялась на 29,09%, до 1 810,49 грн/МВт-час.
Резкий рост цены на рынке привел к сокращению покупки промпредприятиями и трейдерами на 12,63% по сравнению с периодом 1-20 января, до 314 403,4 МВт-час.
Импорт электроэнергии из России – о чем сообщалось ранее:
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.
Автор: Екатерина Трохимчук