В Украине из-за серьезных проблем резко подорожала электроэнергия

В Украине подорожала электроэнергия в феврале / Reuters

В Украине в феврале резко подорожала электроэнергия. Это связано с недовыработкой электроэнергии на АЭС и отсутствие складских запасов угля на ТЭС в необходимых объемах. Соответствующие данные опубликовало госпредприятие Оператор рынка.

Средневзвешенная цена электроэнергетики на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины за 20 дней февраля выросла на 21,22% по сравнению с тем же периодом января, до 1 659,96 грн / МВт-час. (Без НДС). На украинском рынке средневзвешенная цена поднялась на 29,09%, до 1 810,49 грн/МВт-час.

Резкий рост цены на рынке привел к сокращению покупки промпредприятиями и трейдерами на 12,63% по сравнению с периодом 1-20 января, до 314 403,4 МВт-час.

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