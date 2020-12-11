В Украине изменили подходы тестирования на COVID

В Украине изменили подход к тестированию на коронавирус / УНИАН

В Минздраве изменили подходы к проведению тестирования на коронавирус.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, отныне ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:

подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

Быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с:

подозрением на COVID-19;

признаками ТОРС;

признаками других ОРВИ;

признаками пневмонии;

Тесты на антиген также будут делать тем, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19 и подлежащим плановой госпитализации.

Граждане с положительным тестом на антиген должны будут подтвердить заражение коронавирусом ПЦР-тестом.

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"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - отметил Ляшко.

Кроме того, быстрые тесты на антиген разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

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