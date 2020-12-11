В Украине изменили подходы тестирования на COVID

Виктор Ляшко пояснил, кому будут проводить тестирование на коронавирус.
В Минздраве изменили подходы к проведению тестирования на коронавирус.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, отныне ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:
- подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
Быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с:
- подозрением на COVID-19;
- признаками ТОРС;
- признаками других ОРВИ;
- признаками пневмонии;
Тесты на антиген также будут делать тем, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19 и подлежащим плановой госпитализации.
Граждане с положительным тестом на антиген должны будут подтвердить заражение коронавирусом ПЦР-тестом.
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"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - отметил Ляшко.
Кроме того, быстрые тесты на антиген разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На данный момент на территории страны действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря.
- 9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 усилят с 8 января.
- Глава Минздрава Максим Степанов уточнил, что пассажирские перевозки на период жестких противоэпидемиологических мероприятий власти останавливать не намерены.