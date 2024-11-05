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В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие

Юрий Берендий
5 ноября 2024, 14:37обновлено 5 ноября, 15:07
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Призывную мобилизацию можно было бы отменить при условии наличия достаточного количества добровольцев, которые служили бы по контракту, отметили в ТЦК и СП.
В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие
В ТЦК назвали условие отмены призывной мобилизации/ Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

Вкратце:

  • Многие украинцы стараются не замечать войну
  • В Украине можно было бы отменить призывную мобилизацию
  • Депутаты и их дети также мобилизуются в армию

Призывную мобилизацию в Украине могут на практике отменить. Для этого нужно чтобы Силы обороны Украины укомплектовывались на добровольной основе по контракту. Об этом в интервью "Зміст" заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По словам чиновника, многие украинцы пытаются не замечать войну, считая ее "где-то далеко".

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"Вооруженные Силы Украины - они крепкие, "мы верим в ВСУ". И они таким образом дистанцируются от ВСУ. То есть ВСУ - они крепкие, они все выдержат, они нас защитят, а мы здесь пока побудем.

Он отметил, что для них только сотрудники ТЦК являются напоминанием о том, что боевые действия продолжаются, и что для ВСУ необходимо постоянное пополнение. Однако многим людям не нравится мысль о том, что они могут быть привлечены к службе в армии.

"Мужчинам это неприятно, когда им говорят, что ВСУ крепкие, ты в них веришь, ты молодец, возможно донатишь даже, но ты нам нужен. Этого, что ты делаешь, этого очень мало", - сказал Истомин.

Руководитель ТЦК также отметил, что в Украине можно было бы отказаться от призывной мобилизации, но только в случае, если количество военнослужащих по контракту будет достаточным для покрытия потребностей Сил обороны.

"Как только добровольно на контракт начнет идти больше людей, чем нужно Силам обороны или хотя бы достаточно - призывную мобилизацию, возможно формально и будет объявлено продолжение, но если Силы обороны будут комплектоваться исключительно за счет добровольно по контракту - призывной мобилизации не будет", - добавил Истомин.

Он также отметил, что мобилизация в Украине охватывает разные слои населения, и поэтому утверждение о том, что дети депутатов не служат, не соответствует действительности.

По его словам, среди тех, кто сейчас мобилизуется или подписывает контракт, есть много людей, о которых мало известно. Это могут быть медийные лица и представители различных общественных организаций.

"Говорят, депутаты не воюют, сыновья депутатов... Воюют! Воюют и довольно таки много и достаточно хорошо", - пояснил Истомин.

В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие
Что известно о новом законе о мобилизации / Инфографика: Главред

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, адвокат и военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская заявила о необходимости совершенствования системы ротации в Украине и активизации мобилизации, включая призыв женщин.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что в Силы обороны уже мобилизовано более миллиона человек, и планируется привлечь еще около 160 тысяч.

В Офисе Президента Украины отметили, что США оказывают давление на Владимира Зеленского с целью снижения мобилизационного возраста до 18 лет, но такая мобилизация считается преждевременной. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник считает, что оптимальным возрастом для мобилизации является 23 года, когда человек уже имеет высшее образование.

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