В Украине накрыли банду "черных фармацевтов": убивали онкобольных липовыми лекарствами

В Украине подделывали препараты от рака / ua.depositphotos.com

В Украине действовала международная банда, которая продавала онкобольным пациентам парацетамол, мел и лидокаин вместо настоящего лекарства от рака.

Злоумышленники подделали тысячи препаратов, говорится в материале ТСН. Отмечается, что украинские спецслужбы взаимодействовали с американскими правоохранителями.

Что известно о банде черных фармацевтов

Одного из дельцов звали Владимир Николаенко, а другого Максим Ненадов. На последнего был зарегистрирован благотворительный фонд "Здоровая нация" и американские следователи под видом клиентов начали с Ненадовым переписку, заказав лекарства.

Когда он отправлял что-нибудь в США, американские правоохранители связывались с оригинальными производителями, просили проверить, что это такое. А компании возвращались с комментарием, что это подделки.

После этого мошенников заманили в США, где и арестовали

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Тем временем в Украине арестовали супругов Елену Громову и Павла Бондаренко, подозреваемых в связи с "черными фармацевтами".

Их обвиняют в подделке около тысячи препаратов. Общий оборот целого ряда препаратов, который нами оценивается примерно в 15 миллионов долларов, рассказали украинские правоохранители.

В материале уточняется, что продажа фейкового лекарства длилась с 2016 до 2019 года и большинство жертв аферы, вероятнее всего, умерло.

Как обманывали онкобольных

Одна из семей с онкобольным сообщила, что потратила на лекарства более 10 тысяч долларов, а впоследствии обнаружила, что в лучшем случае покупала упакованный мел.

Речь идет об онкоиммунологическом препарате Кейтруда, цена которого составляет несколько тысяч долларов. Аферисты предлагали дешевле, но не настолько, чтобы вызвать подозрение у покупателей.

Обвиняемым украинским супругам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Нередко пациенты сами искали продавцов через Интернет.

Злоумышленники изготовляли фейковые медикаменты в обычной квартире: закупали флаконы и растворы, заказывали упаковки.

Как отличить подделку

Чтобы отличить фальшивый препарат от настоящего по упаковке, заведующий лабораторией Государственного агентства по лекарственным средствам Игорь Лесик советует обращать внимание на наличие флуоресцентных знаков и шрифта Брайля. Также должен быть срок годности.

Подделку можно обнаружить и просто развернув инструкцию, которая чаще всего складывается машиной. "Если инструкция составлена, вы там развернули ее и читаете, а потом пытаетесь сложить и не получается, тогда это явно оригинал", — говорит Лесик.

Еще один совет – не выбрасывать чеки. Если у вас возникли подозрения в медикаментах, приобретенных в официальной сети, вам нужно взять упаковку, кассовый чек и обратиться в Государственную службу контроля качества лекарств.

Продажа лекарств по рецепту

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что ведомство уже определило перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

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