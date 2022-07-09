В Украине не будет затяжной войны: ВСУ полностью освободят территории максимум за 5 лет - Тука

Тука спрогнозировал, когда закончится война / Генштаб ВСУ, Главред

Украинцам не нужно готовиться к затяжной войне. Война может продлиться максимум несколько лет. Об этом Главреду заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он считает, что процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов продлиться до 5 лет. Но Тука акцентирует внимание на том, что точно знать он этого не может.

"Объективных данных для того, чтобы делать какие-то временные прогнозы у меня нет. Откровенно скажу - мне неизвестно существование такого профессионального человека, который бы имел объективные основания для того, чтобы делать какие-то прогнозы. Мои оценки исключительно на уровне эмоционального восприятия. Итак, если опираться на мои эмоции, то этот процесс освобождения оккупированных территорий может длиться от 3 до 5 лет", - сказал Георгий Тука.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что задержка поступления оружия от Запада для контрнаступления ВСУ связана с тем, что на складах нет столько вооружений. Как только они будут пополнены, нужное украинской армии вооружение поступит в Украину за месяц, два-три.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. По его мнению, Путин полагает, что в такой ситуации Киев не сможет сблизиться с ЕС и НАТО и столкнется с трудностями восстановления государства после войны. Путин не сможет реализовать все свои цели и будет максимально затягивать военные действия.

По мнению военного эксперта Олега Жданов, президент РФ Владимир Путин будет работать над прямым подключением Беларуси к войне против Украины. При этом он также потребует от Минска и стран ОДКБ либо военной техники, либо войск для захвата украинского государства.

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