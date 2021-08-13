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В Украине нет тест-систем на штамм "Йота" - Минздрав

13 августа 2021, 21:47
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С ноября прошлого года штамм "Йота" уже зарегистрировали на своей территории около 28 стран мира.

Коронавирус
Коронавирус "Йота" в Украине не зарегистрирован / Фото facebook.com/ogolubovska

В мире обнаружен опасный штамм коронавируса "Йота". На территории Украине он еще не зафиксирован. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет 24 канал.

По его словам, в Украине на данный момент не существует тест-систем для выявления этого штамма СOVID-19. Поэтому Минздрав отправляет образцы, отобранные у пациентов с подозрением на "Йота", в референс-лаборатории, которые находятся в ЕС.

"Согласно результатам тестирования, "Йоту" еще не зафиксировали на территории Украины", - отметил Кузин.

Читайте такжеВ Украине может быть три варианта начала учебного года - МОНТакже он добавил, что Украина использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Однако они способны определять шесть основных мутаций коронавирусной инфекции - Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что штамм коронавируса "Йота", который обнаружили в Нью-Йорке, не представляет серьезную опасность. Однако исследователи утверждают, что Йота-вариант передается на 15-25% быстрее других вариантов коронавируса и увеличивает риск летального исхода.

Также ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняют разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.

Минздрав коронавирус Игорь Кузин
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