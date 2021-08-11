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В ВОЗ рассказали об угрозе штамма "Йота"

11 августа 2021, 19:01

90% генетических последовательностей относятся к варианту Дельта.

коронавирус
Коронавирус "Йота" не такой опасный, как "Дельта" / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что штамм коронавируса "Йота", который обнаружили в Нью-Йорке, не представляет серьезную опасность. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове в среду, 11 августа.

"В ноябре 2020 года мы выделили этот вариант, а в марте 2021 года внесли в список вариантов, вызывающих интерес. В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть информация о 27 тысячах случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается", - отметила она.

По словам эксперта ВОЗ, на данном этапе исследователи пришли к выводу, что этот вариант коронавирусной инфекции "не является более опасным".

"В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту Дельта. Мы уделяем внимание всем вариантам и продолжаем мониторинг ситуации. Но пока Дельта превосходит по опасности Йоту, и очень сильно", - заключила ван Керкхове.

Между тем, исследователи утверждают, что Йота-вариант передается на 15-25% быстрее других вариантов коронавируса и увеличивает риск летального исхода. В частности, на 46% у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82% - в группе от 65 до 74 лет и на 62% - у людей старше 75 лет.

Кроме этого, отмечается, что он может распространяться за несколько недель до обнаружения и способен ускользать от иммунного ответа. То есть, может быть устойчивым к терапевтическим антителам.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняют разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.

коронавирус ВОЗ
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