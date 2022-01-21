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Цифры осени в 27 тысяч в сутки – не предел: Ляшко предупредил о росте заражений COVID-19 в Украине

21 января 2022, 21:47
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В мире уже фиксируется около 3,5 миллиона заражений в сутки, тогда как раньше суточный показатель достигал 900 тысяч, сказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко
Украина не сможет пройти новую волну коронавируса с такими же показателями, которые фиксировались осенью - Ляшко / УНИАН

Украине следует готовиться к существенному росту суточного числа заражений и госпитализаций в связи с новой волной COVID-19. Страна не пройдет волну с такими показателями, которые фиксировались осенью – максимум 27 тысяч заболеваний в сутки. Сейчас количество госпитализаций в процентном соотношении меньше, чем было при штамме Дельта, но все зависит от общего числа заразившихся. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что во время новой волны COVID-19 в Украине нужно готовиться к быстрому росту числа суточных заражений и количеству госпитализаций.

Читайте такжеЗаражаются вакцинированные и те, кто уже переболел: врач рассказал о ситуации с COVID-19 на Львовщине"Если во время предыдущих волн наибольшее суточное количество в мире достигало 900 тыс., то теперь у нас 3,5 млн случаев в сутки", - сказал Ляшко.

По его словам, страна не сможет пройти новую волну коронавирусной инфекции с такими же показателями, как было осенью – максимально 27 тысяч суточных заражений. Ожидаются другие цифры.

"Даже те цифры, которые мы видим за последние три дня: 12-18-21 тыс. показывают, что нужно готовиться к стремительному росту количества случаев COVID-19 в день. Они будут отличаться от того, что мы видели в предыдущие волны. Особенно учитывая динамику Франции, Италии", - отметил министр.

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Также он добавил, что число госпитализаций, в процентном отношении, меньше, чем было во время штамма Дельта. Впрочем, все зависит от общего числа заразившихся.

"Если 10% от ста человек – это десять госпитализированных, то 10% от 1000 человек, это 100 госпитализаций", - добавил Ляшко.

Кроме того, он предупредил о том, что ожидается существенная нагрузка на систему здравоохранения из-за числа госпитализаций. Однако в случае, если будет больше вакцинированных, появится возможность снизить нагрузку.

"Но если будет большее количество вакцинированных, то количество госпитализаций будет уменьшаться и случаи будут не тяжелыми и меньше будут нуждаться в реанимационных мероприятиях", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Коронавирус в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее заявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине. По словам министра, эпицентром стал запад страны. Самая сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 наблюдается в Ивано-Франковской области, негативная динамика фиксируется в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Министр рассказал о том, что в Львовской, Ровенской и Черновицкой областях существенно ухудшилась обстановка с заражением коронавирусной инфекцией. Регионы приближаются к красной зоне карантинных ограничений.

Согласно данным на утро пятницы, 21 января, в Украине было установлено 20 156 новых заражений COVID-19. За минувшие сутки в стране были госпитализированы 2 226 человек, погибли 150 людей, выздоровели 4 486 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Львовской, городе Киеве, Тернопольской, Одесской и Хмельницкой областях.

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Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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