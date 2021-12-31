В Украине ограничили цену на газ для производителей социальных продуктов

Кабмин ограничил цену газа для производителей соцпродуктов.
Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов.
Как говорится в постановлении правительства от 30 декабря 2021 г. № 1435, максимальная надбавка до 30 апреля 2022 года составит 24%.
Норма постановления распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
- Хлеб ржано-пшеничный
- Яйца куриные категории С1
- Птица (тушка куриная)
- Батон
- Масло подсолнечное
Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента.
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Как ранее сообщали, по прогнозам экспертов, учитывая цены на муку и энергоносители, хлеб может подорожать в ближайшее время не менее, чем на 30%. Несмотря на то, что в 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерна за последние 30 лет — 32 млн тонн, мукомолы и хлебопеки отмечают: для внутренних потребностей страны запасов может не хватить, а потому украинцы могут столкнуться с проблемой нехватки пшеницы.
Также ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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