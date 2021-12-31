В Украине ограничили цену на газ для производителей социальных продуктов

Цены на газ / ua.depositphotos.com

Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов.

Как говорится в постановлении правительства от 30 декабря 2021 г. № 1435, максимальная надбавка до 30 апреля 2022 года составит 24%.

Норма постановления распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров:

Мука пшеничная высшего сорта

Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)

Хлеб ржано-пшеничный

Яйца куриные категории С1

Птица (тушка куриная)

Батон

Масло подсолнечное

Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента.

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Как ранее сообщали, по прогнозам экспертов, учитывая цены на муку и энергоносители, хлеб может подорожать в ближайшее время не менее, чем на 30%. Несмотря на то, что в 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерна за последние 30 лет — 32 млн тонн, мукомолы и хлебопеки отмечают: для внутренних потребностей страны запасов может не хватить, а потому украинцы могут столкнуться с проблемой нехватки пшеницы.

Также ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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