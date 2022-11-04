В Украине отключили более тысячи терминалов Starlink из-за проблем с финансированием - CNN

Отключение задело блок из 1300 терминалов / скриншот

В Украине в конце октября было отключено 1300 военных спутниковых терминалов Starlink из-за проблем с финансированием.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

"Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Илона Маска Starlink усилились на прошлой неделе после того, как 1300 военных спутниковых подразделений вышли из сети ", - говорится в сообщении.

По данным издания, речь идет об отключении терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала для боевых операций.

Так, украинская армия была вынуждена платить SpaceX по 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждый из 1300 терминалов был подключен. Следовательно, общая стоимость пользования этими услугами к сентябрю увеличилась почти до 20 миллионов долларов. В конце концов Украина не смогла заплатить за работу терминалов.

Проблемы с финансированием Starlink

В октябре компания Илона Маска SpaceX направила письмо в Пентагон с сообщением, что больше не может продолжать оплачивать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине. У Маска просили Минобороны США профинансировать соответствующие услуги. К концу 2022 года они будут стоить более $120 миллионов.

Позже Маск сообщил о том, что он снова готов оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины. Вместе с тем он подчеркнул, что продолжает терять деньги за этот проект.

"Черт с ним... хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - заявил Маск.

Американский миллиардер также заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

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