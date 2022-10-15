Единственная система связи на фронте: Маск рассказал о попытках РФ уничтожить Starlink

Маск рассказал о попытках РФ уничтожить Starlink / скриншот

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в социальных сетях, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.

В своем Twitter он отметил, что Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте. По его словам, "все остальные мертвы".

"Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы. Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть", - написал Маск.

Терминалы Starlink в Украине и скандальные заявления Маска

Напомним, 3 октября Илон Маск издал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Позже министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink в Украине продолжают работать, несмотря на слова основателя SpaceX Илона Маска, что он больше не планирует бесплатно финансировать эти услуги.

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