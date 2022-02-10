В Украине пик волны COVID-19: Ляшко заявил о 41 тыс заражений в день и низком уровне госпитализаций

Карантин в Украине можно будет ослабить, когда уровень вакцинации населения составит 70% - Ляшко / Коллаж УНИАН, Pixabay

Украина уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В день фиксируется по 41 тысяче заражений. Однако особенность этой волны состоит в том, что количество случаев инфицирования растет, в то время как не увеличивается число госпитализаций. При такой ситуации снижается нагрузка на стационарную медицинскую помощь. Локдауна в стране не будет, а для ослабления карантина появится возможность после того, как уровень вакцинации по стране составит 70%. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе своей поездки в Полтавскую область он рассказал о том, что пик коронавируса в Украине уже наступил. Государство выявляет по 41 тысяче заражений в день.

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев в день", - отметил министр.

По его словам, особенность текущей волны коронавирусной инфекции – рост числа заражений, но не количества госпитализаций. Ситуация позволяет снизить нагрузку на стационарную медицинскую помощь.

Локдауна в Украине не будет

Также глава Минздрава сказал, что жесткого карантина в Украине не будет. Государство продолжает жить в условиях адаптивного карантинного режима, а при наличии вакцины против коронавируса говорить о локдауне нет смысла.

"Растет количество случаев, но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем красную зону. При наличии вакцины против коронавируса говорить о локдауне неуместно", - объяснил Ляшко.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что об ослаблении карантина можно будет говорить после того, как показатель вакцинации среди украинцев достигнет показателя 70%.