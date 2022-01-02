В Украине повысили тарифы на воду: сколько будем платить в 2022 году

В Украине повысили тарифы на воду / УНИАН

В Украине с 1 января 2022 года выросли тарифы на воду. Такое решение приняла профильная комиссия.

Всего о повышении цен предупредили 45 водоканалов, сообщается на сайте Нацкомиссии.

Причиной этому называют увеличение расходов водоканалов, в частности на электроэнергию, ремонты и зарплаты сотрудникам.

Например, тариф на воду "Киевводоканала" вырос на 5 гривен – с 25,38 грн. за кубометр до 30,384 грн. за кубометр.

Более чем на 6 гривен повысил тарифы "Тернопольводоканал" - с 30,024 грн. за кубометр до 36,696 грн. за кубометр.

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Всего на 1,5 гривны поднял тарифы "Днипро-Кировоград" – с 44,496 грн. за кубометр до 45,972 грн. за кубометр.

А "Полтававодоканал" увеличил цены суть больше чем на 1 гривну – с 32,604 грн./кубометр до 33,786 грн. за кубометр.

Полный список изменений и городов можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов. По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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