В Украине повысили тарифы на воду: сколько будем платить в 2022 году

О повышении цен предупредили 45 водоканалов.
В Украине с 1 января 2022 года выросли тарифы на воду. Такое решение приняла профильная комиссия.
Всего о повышении цен предупредили 45 водоканалов, сообщается на сайте Нацкомиссии.
Причиной этому называют увеличение расходов водоканалов, в частности на электроэнергию, ремонты и зарплаты сотрудникам.
Например, тариф на воду "Киевводоканала" вырос на 5 гривен – с 25,38 грн. за кубометр до 30,384 грн. за кубометр.
Более чем на 6 гривен повысил тарифы "Тернопольводоканал" - с 30,024 грн. за кубометр до 36,696 грн. за кубометр.
Всего на 1,5 гривны поднял тарифы "Днипро-Кировоград" – с 44,496 грн. за кубометр до 45,972 грн. за кубометр.
А "Полтававодоканал" увеличил цены суть больше чем на 1 гривну – с 32,604 грн./кубометр до 33,786 грн. за кубометр.
Полный список изменений и городов можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов. По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.
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