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В Украине появится система для оплаты услуг ЖКХ онлайн

23 декабря 2021, 22:35
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В правительстве уже создана межведомственная группа для реализации проекта.

коммуналка, платежка, субсидии
Коммуналку можно будет оплатить онлайн / m.aif.ru

В скором времени украинцы смогут оплачивать коммунальные услуги онлайн. Причем в единой электронной системе. В правительстве уже начали заниматься разработкой и запуском такого проекта.

Отмечается, что система будет называться "Пространство жилищно-коммунальных услуг".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля в четверг, 23 декабря, таким образом власти хотят повысить эффективность работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также Шмыгаль объяснил, что речь идет о единой информационно-аналитической системе в электронном формате.

Кроме оплаты услуг ЖКХ, можно будет и пожаловаться на нарушения в сфере благоустройства, так как система призвана упорядочить деятельность всех поставщиков коммунальных услуг.

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Напомним, с 1 декабря в столице начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги. За поставки газа жителям Киева нужно платить чуть меньше чем 8 гривен за кубометр. 1 кубический метр холодной воды стоит 25,38 гривны с учетом НДС.

Тарифы на тепло благодаря решению КГГА остались без изменений – 1654,41 гривны за гигакалорию. Стоимость кубометра воды зависит от наличия в квартире полотенцесушителя. Владельцы жилья с этим прибором будут платить 97,89 гривны за кубический метр, а те, у кого его нет – 90,54 гривны.

Также ранее в Киеве снизилась стоимость теплоснабжения. Однако это касается не всех жителей столицы, а только жителей 462 многоквартирных домов.

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