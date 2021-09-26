В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина / УНИАН

Из-за ситуации с коронавирусом пять областей в Украине по состоянию на 26 сентября соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны.

Согласно данным Минздрава, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID-19 там возросла и превышает целевой показатель в 50%.

Кроме того, самый высокий уровень загруженности коек кислородом на Тернопольщине – 53,2%.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой", но на свое усмотрение дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений "желтой" зоны, то в ней запрещается очное обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников. Кроме того, накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID и само имеет 80% привитых работников.

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"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и является сигналом о приближении региона к "красной" зоне.

В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина / скриншот Минздрав

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4647 человек. Из них детей - 448, медработников - 57. При этом в больницы госпитализированы 2325 человек. За сутки 25 сентября в Украине умерли 69 человек. В то же время выздоровело 983 человека.

Напомним, с четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Также в Украине вводят обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что приказ Минздрава об обязательной вакцинации определенных категорий профессий вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.