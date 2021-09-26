УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина

26 сентября 2021, 11:43
Прослушать новость
Остановить

Динамика госпитализации пациентов с COVID-19 в пяти регионах Украины резко возросла. В итоге эти области могут попасть в "оранжевую" зону карантина.

карантин в Украине
В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина / УНИАН

Из-за ситуации с коронавирусом пять областей в Украине по состоянию на 26 сентября соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны.

Согласно данным Минздрава, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID-19 там возросла и превышает целевой показатель в 50%.

Кроме того, самый высокий уровень загруженности коек кислородом на Тернопольщине – 53,2%.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой", но на свое усмотрение дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений "желтой" зоны, то в ней запрещается очное обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников. Кроме того, накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID и само имеет 80% привитых работников.

Реклама

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и является сигналом о приближении региона к "красной" зоне.

В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина / скриншот Минздрав

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4647 человек. Из них детей - 448, медработников - 57. При этом в больницы госпитализированы 2325 человек. За сутки 25 сентября в Украине умерли 69 человек. В то же время выздоровело 983 человека.

Напомним, с четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Также в Украине вводят обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что приказ Минздрава об обязательной вакцинации определенных категорий профессий вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.

viber
Минздрав новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине пять областей оказались на пороге «оранжевой» зоны карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболеваниеГороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступленияФинансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления "Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах""Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах" "Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах""Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах" Дефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможетДефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет

Последние новости

11:43

В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина

11:39

Бой-реванш и неожиданная причина поражения: Джошуа оценил мегафайт с Усиком

10:57

"Дурман, кощунство и цинизм": в Украине потроллили истерику Лаврова на Генассамблее ООН

10:33

Усик записал видео после победы над Джошуа Видео

10:21

В Киеве мощный пожар уничтожил хостел: один человек сгорел заживо, есть пострадавшие

Реклама
10:00

Украинцев ждет сокращение пенсий на 10%: в Минсоцполитики назвали причину Видео

09:34

"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

09:09

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы Видео

08:56

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

08:21

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 4647 человек, много госпитализаций Видео

07:57

"Саня, спасибо!": Зеленский поздравил Усика с блистательной победой в бою с Джошуа

07:45

Руководит всем этим злобный Карлик Нос и его деревянные солдаты мнение

07:30

Джошуа намерен провести бой-реванш против Усика

07:10

Поддержка Украины с Крымом или удар по Северному потоку-2: чего ждать Киеву от выборов в Германии Видео

06:45

Ссылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш Порошенко Видео

06:29

Почему за покушением на Шефира может стоять Путин мнение

06:02

В моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодит Фото

05:28

Формат с США и Меркель по Донбассу: дипломат раскрыл сценарий Украины на переговоры с Путиным

05:02

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего Видео

04:22

Конец эпидемии COVID-19: Комаровский дал неожиданный прогноз и назвал сроки Видео

Реклама
03:50

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

03:02

Парень за 10 минут выпил бутылку газировки и умер

02:16

Громадная дыра в 40 млрд: эксперт предупредил о провале с субсидиями Видео

01:48

"Я могу лучше": Усик прокомментировал победу над Джошуа Видео

01:37

День машиностроителя 2021 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

01:27

Усик расплакался, когда его объявили чемпионом (видео) Фото

01:07

Усик сотворил сенсацию и отобрал чемпионские пояса у Джошуа Фото Видео

01:00

Megogo разгневал украинцев: люди массово жалуются на "кидалово" с боем Усик-Джошуа

00:51

Полуобнаженные и в джакузи: Влад Яма показал пикантные фото с женой

25 сентября, суббота
23:44

Потеря обоняния и вкуса – редкость: врач назвала симптомы нового штамма коронавируса Дельта Видео

22:42

Минималка для врачей в 20 000 гривен: эксперт объяснил проблему с повышением зарплат Видео

22:34

От тромбов до проблем с сердцем: Комаровский рассказал об опасных осложнениях после вакцинации Видео

21:36

Больше 26 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном взлете цен на хлеб Видео

21:28

Дожди и резкое потепление до +25: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни Видео

20:41

Огонь по российским террористам: главком ВСУ рассказал о жесткой ответке на Донбассе Видео

20:28

В Китае пригрозили США ядерным ударом и призвали Вашингтон к переговорам Видео

20:06

Руки, ногти, волосы и не только: Эктор Хименес-Браво показал свои ежедневные бьюти процедуры

19:59

Угроза суицида: известны новые данные о расстрелявшем студентов "пермском палаче" Видео

19:25

Запуск СП-2 станет фатальным, а словам РФ по Украине доверять нельзя: в ФРГ помешают планам Газпрома Видео

19:23

"Не был пристегнут ремнем безопасности": авто с украинцами попало в ДТП в Польше, есть погибший

Реклама
19:19

"Будет хуже": украинцам дали мрачный прогноз по COVID-19 и предупредили о росте смертности Видео

18:46

Осадчая растрогала фото с одномесячным сыном: Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка

18:34

Имитация выборов в России: что в этом фарсе важно для Украины мнение

18:33

В Украине повысят пенсии: кому и когда рассчитывать на прибавку Видео

18:19

СП-2 превратится в руину, но будет угрожать Украине: в Польше обещают тройной удар по трубе Газпрома Видео

17:56

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Фото Видео

17:49

В жутком ДТП в Венгрии погибли пять человек: среди жертв – украинцы

17:21

Самая низкая мама Украины умерла на Львовщине: имела рост 96 см

17:01

Войска России остались в Беларуси: ВСУ фиксируют тысячи военных на приграничных с Украиной районах

16:54

Резкий рост тарифов на 40%: украинцев предупредили о подорожании отопления и горячей воды Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять