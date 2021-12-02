В Украине рекордный обвал цен на металл

Металл сильно подешевел / Википедия

В Украине снизились цены на металл. Эксперты связывают это с рядом причин. В частности, аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий утверждает, что в ближайшие месяцы цены на металл продолжат падение.

Как пишет UAprom, причина кроется в металлургической отрасли Китая. Речь идет о введенных в КНР ограничениях на выплавку стали, которые не повысили спрос на импорт.

Кроме того, практически все заводы снижают свое производство, а значит им требуется намного меньше металла.

И еще одна причина - сезонный фактор. Как известно, зимой потребления металла падает.

Естественно, коронавирус не остается в стороне - ограничения в транспортном соединении тоже негативно сказываются на итоговой цене металла.

Напомним, в Украине ряд АЗС скорректировал стоимость бензина и дизельного топлива. Таким образом, средняя цена бензина А-92 в Украине снизилась на 26 коп./л и составила 30,61 грн/л, бензин А-95 подешевел на 39 коп./л до 31,39 грн/л, а дизельное топливо подешевело на 35 коп./л – до 30,31 грн/л.

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