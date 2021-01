В Украине создали игру о военном конфликте на Донбассе

В Украине создали видеоигру о военных на Донбассе / Фото: скриншот из видеоигры The Point of no Return

В Украине отечественные разработчики создали видеоигру, которая проиллюстрирована сценами с войны на Донбассе и повествует о послевоенных травмах бойцов.

Как сообщает 24 канал, проект получил название The Point of no Return, что в переводе означает Точка невозврата.

Игра демонстрирует заинтересованным пользователям повседневную жизнь солдат в зоне боевых действий. Проект, по мнению авторов, будет интересен людям, которые никогда не были на Донбассе. Разработчики хотят сделать свой вклад в реабилитацию ветеранов российско-украинской войны. Она убеждены, что после игры люди начнут понимать военнослужащих, окажут им помощь по адаптации в мирном обществе.

"Мы искали визуальные референсы в реальности, начиная с природы, объектов на пунктах, оружия и боеприпасов", – сказал бывший военный, голос проекта Дмитрий Бондарь.

Авторы хотели показать реальную атмосферу, которая преобладает в зоне боевых действий. Они попытались визуализировать все сложности и бытовые моменты, с которыми повседневно сталкиваются украинские солдаты.

Бюджет проекта составляет 853 035 гривен. Часть данной суммы пойдет на обязательные расходы: налоги, аудит и оплату работы бухгалтера, юриста, коммуникационного менеджера. Остальные средства инвестируют в непосредственно творческий процесс.

