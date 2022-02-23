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В Украине стартует программа государственного лизинга на покупку квартир для правоохранителей

23 февраля 2022, 16:17
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Программа гослизинга является частью инициированной президентом Украины стратегии по реализации права каждого гражданина на свой дом, отметила Свириденко.

Правоохранители смогут брать квартиры в лизинг/ newsonline24.com.ua

В Украине стартует программа получения квартир на условиях государственного лизинга, согласно которой уже в этом году более 2 тысяч работников Национальной полиции, ГСЧС и ДБР смогут получить жилье на выгодных условиях. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По словам министра, программа государственного лизинга является частью инициированной Президентом Украины стратегии по реализации права каждого гражданина на собственный дом, где ему будут обеспечены комфортные условия жизни.

"Не нужно будет платить первый взнос на жилье, а лизинговые платежи будут меньше, чем обычные платежи за аренду жилья на общих условиях", - отметила Юлия Свириденко.

Государство также предлагает особые условия для семей с детьми. В частности, за каждого ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего вместе с лизингополучателем, будет возмещено 5% платежа от стоимости квартиры. Семьям, где оба человека работают в правоохранительных структурах, будет предоставляться возмещение ставки за каждого члена семьи.

Целью программы является предоставление жилья людям, ответственным за безопасность миллионов украинцев для повышения их мотивации при исполнении служебных обязанностей. Ожидается, что реализация программы будет стимулировать строительную отрасль.

Чтобы присоединиться к программе государственного лизинга, нужно самостоятельно выбрать квартиру и обратиться в ответственные за обеспечение жильем органы. После этого необходимо оформить недвижимость в лизинг и заключить договор.

"Вместе с стартующей этой весной программой "Ипотека 5%", программа по лизингу демонстрирует готовность государства быть надежным партнером и помощником в деле обеспечения украинцев собственным жильем", - подчеркнула Юлия Свириденко.

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Свириденко
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