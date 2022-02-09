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В Украине существенно возросли долги за "коммуналку" - Госстат

9 февраля 2022, 20:44

В декабре населением уплачено за коммуслуги 21,6 млрд (71,1% начисленных за этот период сумм).

коммуналка, платежка, субсидии
В Украине возросли долги за коммуналку / m.aif.ru

В декабре прошлого года задолженность населения за коммунальные услуги выросли на 8,7 млрд гривен против 7,1 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Прошлый год завершился с задолженностью в 81,3 млрд гривен, тогда как в начале года составляла 73,6 млрд.

В декабре населением уплачено за коммуслуги 21,6 млрд (71,1% начисленных за этот период сумм).

По состоянию на 31 декабря долги украинцев составили: за поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд гривен, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен, за управление многоквартирным домом - 5,6 млрд гривен, за обращение с бытовыми отходами - 1,3 млрд гривен, за поставки и распределение электрической энергии - 7,7 млрд гривен.

Всего за прошлый год начисления за ЖКУ составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

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Ранее Главред писал, что 2022 году украинцев ждет значительный рост тарифов на коммунальные услуги, заявил глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Эксперт напомнил, что в Национальном банке Украины на днях заявили, что Украина будет вынуждена поднимать тарифы, в том числе и на теплоснабжение, газоснабжение, распределение и электроэнергию.

Отметим, в В Украине после получения новых платежек за отопление потребители заявили о заметной разнице цен Разница в суммах в разных многоэтажках достигает 300%,.

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